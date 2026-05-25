PSS Sleman Antusias Comeback ke Liga 1, Pieter Huistra Bicara Soal Persiapan

jpnn.com, SLEMAN - Euforia promosi masih dirasakan PSS Sleman. Super Elja kini makin percaya diri menatap musim baru setelah operator liga mengumumkan jadwal kompetisi jauh lebih cepat dari biasanya.

Sebagai tim yang baru kembali ke kasta tertinggi, kepastian jadwal menjadi kabar penting bagi PSS. Klub asal Sleman itu merasa diuntungkan karena punya waktu panjang untuk membangun skuad sebelum Super League 2026/2027 resmi dimulai pada 4 September 2026.

Pelatih Pieter Huistra menyambut positif keputusan I.League tersebut. Menurutnya, kepastian kalender kompetisi membuat tim pelatih bisa langsung bergerak menyusun program tanpa diburu waktu.

"Ini situasi yang bagus buat kami. Persiapan bisa lebih terencana dan kami punya kesempatan membangun tim yang benar-benar siap," ungkap Huistra.

Mantan pelatih Borneo FC Samarinda itu mengungkapkan PSS kemungkinan memulai latihan sejak awal Juli 2026.

Fokus utama bukan hanya mencari pemain baru, tetapi juga membangun chemistry agar mampu bersaing saat kembali menghadapi klub-klub elite Indonesia.

Antusiasme mulai terasa di internal tim Super Elja. Setelah sukses merebut tiket promosi sebagai runner-up Championship musim lalu, PSS kini ingin memastikan comeback di kasta tertinggi tidak berakhir sia-sia.

Di sisi lain, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menyebut pengumuman jadwal lebih cepat merupakan langkah penting demi menciptakan kompetisi yang lebih profesional.