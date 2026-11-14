PSS Sleman Bakal Tanpa Bintang dalam Waktu Lama

jpnn.com - SLEMAN - Kabar tak sedap datang dari kontestan Super League PSS Sleman.

Salah satu bintangnya, Lucas Gama Moreira atau akrab disapa Lucao mengalami cedera serius dan akan absen dalam waktu lama.

Pelatih Pieter Huistra mengonfirmasi hal tersebut seusai memimpin latihan PSS pada Kamis (12/11) sore.

Dia tak dapat menyembunyikan rasa prihatinnya atas kondisi pemain yang baru saja menunjukkan perkembangan positif dalam penampilannya bersama Super Elang Jawa tersebut.

“Lucao mengalami patah tulang pergelangan kaki dan sudah menjalani operasi. Baru keluar dari rumah sakit. Dia diperkirakan harus menepi selama dua hingga tiga bulan. Ini tentu sangat disayangkan karena dia baru saja mulai menunjukkan permainan yang bagus,” ujarnya.

Namun, di balik absennya Lucao, muncul kabar positif dari Tim Medis PSS Sleman yang melaporkan kondisi dari Christope Nduwarugira seusai melakukan pemeriksaan terhadap cedera yang dialami pemain asal Burundi tersebut.

“Christophe mengalami cedera setelah lututnya terkilir saat menghadapi Borneo FC. Dia sudah menjalani pemeriksaan MRI dan hasilnya terlihat cukup baik. Cederanya tergolong ringan dan tidak separah yang kami perkirakan sebelumnya. Jadi, kami cukup lega dengan hasil tersebut,” ujarnya.

Di tengah situasi tersebut, ia berharap proses pemulihan para pemain yang mengalami cedera dapat berjalan optimal.