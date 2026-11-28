jpnn.com - PSS Sleman mengusung misi kebangkitan saat bertandang ke markas Isenmulang Kalteng FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Super Elang Jawa untuk mengakhiri tren negatif sekaligus memperbaiki posisi di papan bawah klasemen.

PSS Sleman datang dengan kondisi kurang menguntungkan setelah takluk 0-3 dari Arema FC pada pertandingan sebelumnya. Kekalahan di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026), semakin menambah tekanan bagi Super Elang Jawa yang tengah berjuang memperbaiki performa.

Karena itu, laga melawan Isenmulang memiliki arti penting bagi PSS. Berdasarkan klasemen sementara menjelang pekan ke-11, mereka masih berada di peringkat ke-17 dengan koleksi lima poin dari 10 pertandingan.

PSS baru mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tujuh kekalahan.

Sementara itu, Isenmulang Kalteng FC menempati posisi ke-15 dengan tujuh poin. Artinya, duel di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Sabtu (28/11/2026), menjadi peluang bagi PSS untuk memangkas selisih poin dengan pesaingnya di papan bawah.

Pelatih sementara PSS Sleman Demerson Bruno Costa menyadari timnya membutuhkan hasil positif. Dia pun mengingatkan para pemain agar tidak kembali melakukan kesalahan seperti pada pertandingan sebelumnya.

Juru taktik asal Brasil tersebut menilai konsentrasi dan kedisiplinan menjadi dua hal yang harus dijaga sepanjang pertandingan. Dia ingin anak asuhnya menjalankan strategi yang telah dipersiapkan tanpa kehilangan fokus.

"Hal terpenting adalah seluruh pemain harus memasuki lapangan dengan fokus 200 persen. Mereka juga harus menjalankan instruksi yang sudah kami persiapkan dan latih sepanjang pekan ini," tegasnya.