jpnn.com - PSS Sleman harus menanggung konsekuensi panjang akibat kerusuhan yang terjadi saat menjamu Arema FC. Tak tanggung-tanggung, Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan tiga sanksi sekaligus yang membuat Super Elang Jawa kehilangan kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri hingga akhir musim 2026/2027.

Selain harus menjalani laga kandang tanpa penonton, PSS juga wajib membayar denda total Rp190 juta akibat rentetan pelanggaran suporter dalam pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Keputusan tersebut tertuang dalam ringkasan hasil sidang Komdis PSSI tertanggal 22 November 2026. Hukuman dijatuhkan setelah laga PSS Sleman kontra Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026), diwarnai sejumlah insiden yang berujung kericuhan.

Salah satu hukuman terberat tercantum dalam Keputusan Nomor 063/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026. PSS dilarang menggelar pertandingan kandang dengan penonton hingga kompetisi musim 2026/2027 berakhir.

Tak hanya itu, Komdis PSSI juga melarang suporter tim tamu hadir dalam pertandingan PSS di seluruh kompetisi resmi PSSI hingga akhir musim.

Hukuman tersebut berkaitan dengan sejumlah insiden setelah pertandingan melawan Arema FC. Berdasarkan catatan Komdis PSSI, terdapat suporter yang masuk ke lapangan untuk mengejar pemain PSS Sleman.

Situasi makin memanas setelah terjadi pembakaran jaring gawang di sisi selatan stadion. Insiden tersebut juga diwarnai tindakan penganiayaan terhadap manajemen PSS dan suporter Arema FC.

Atas rentetan pelanggaran tersebut, PSS dijatuhi denda Rp100 juta. Meski demikian, keputusan ini masih bisa diajukan banding sesuai Pasal 117 Kode Disiplin PSSI.