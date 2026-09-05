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PSS Sleman Gagal Curi Poin, Pieter Huistra Justru Soroti Satu Hal Positif

PSS Sleman Gagal Curi Poin, Pieter Huistra Justru Soroti Satu Hal Positif
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Duel Bali United (jersei merah) vs PSS Sleman (jersei putih) pada pekan pertama BRI Super League. Foto: PSS Sleman.

jpnn.com - Pieter Huistra tidak bisa menyembunyikan kekecewaan setelah PSS Sleman pulang dari markas Bali United tanpa membawa poin.

Duel Bali United vs PSS di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9/2026), berakhir dengan skor 2-1.

Huistra menilai ada beberapa kejadian yang membuat perjuangan Super Elang Jawa berakhir dengan hasil tal sesuai harapan.

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"Kami tentu berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya pikir kami sedikit tidak beruntung, terutama dalam situasi penalti," jelasnya.

"Saya bahkan bisa mengatakan kami benar-benar sangat tidak beruntung. Kemudian, gol kedua juga terjadi karena kesalahan dari pemain kami sendiri."

PSS sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan setelah tertinggal dua gol. Bali United memimpin melalui penalti Teppei Yachida pada menit ke-40 serta gol Queven (67').

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Namun, usaha PSS baru membuahkan hasil ketika pertandingan memasuki penghujung laga. Melvyn Lorenzen mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-90+6.

Waktu yang tersisa tidak cukup bagi Super Elang Jawa untuk mencari gol penyama kedudukan.

PSS Sleman kalah 1-2 dari Bali United. Pieter Huistra mengungkap penyesalan sekaligus sisi positif dari perjuangan Super Elang Jawa.

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