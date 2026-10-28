PSS Sleman Kalah Lagi di Kandang, Pieter Huistra Sebut Kartu Merah Jadi Awal Petaka

jpnn.com - Kartu merah yang diterima Stefan Ashkovski menjadi titik balik kekalahan PSS Sleman saat menjamu Borneo FC Samarinda pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-43, Super Elang Jawa harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 1-2 di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10).

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menilai kartu merah yang diterima bek asingnya tersebut berdampak besar terhadap jalannya pertandingan. Situasi itu mengubah dinamika permainan sekaligus menyulitkan anak asuhnya untuk mengejar ketertinggalan.

"Kalau kita lihat ke pertandingan, menurut saya, kedua tim bermain cukup berimbang. Dan setelah kartu merah, saya pikir keseluruhan dinamika dalam game berubah," kata Huistra dalam konferensi pers seusai pertandingan.

PSS harus menghadapi situasi sulit ketika berusaha mengimbangi permainan Borneo FC. Kekurangan satu pemain membuat tugas tuan rumah semakin berat, terlebih Pesut Etam mampu memanfaatkan keadaan untuk mengamankan kemenangan.

Borneo FC membuka keunggulan melalui Rahmad Dandy pada menit ke-38.

Lima menit kemudian, PSS kehilangan Ashkovski yang menerima kartu merah langsung dari wasit. Situasi semakin sulit bagi tuan rumah setelah Hugo Samir menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-75.

PSS belum menyerah. Matheus Fornazari memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85 sekaligus membangkitkan harapan suporter. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan PSS dari kekalahan 1-2.