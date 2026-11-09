PSS Sleman Makin Terpuruk, Lima Laga Tanpa Kemenangan, Begini Dalih Pieter Huistra

jpnn.com - PSS Sleman makin terpuruk setelah kembali gagal meraih tiga poin di Super League 2026/2027. Hasil imbang melawan Bhayangkara Lampung FC memperpanjang tren tanpa kemenangan Super Elang Jawa menjadi lima pertandingan beruntun.

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Maguwoharjo, Minggu (8/11/2026), PSS harus puas berbagi poin setelah ditahan Bhayangkara FC dengan skor 1-1 pada pekan kesembilan.

Hasil tersebut membuat posisi PSS makin mengkhawatirkan. Tambahan satu poin belum mampu mengangkat mereka dari peringkat ke-16 klasemen sementara. Super Elang Jawa kini baru mengoleksi lima poin dan masih berada di zona merah.

Padahal, PSS sempat memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan. Jajang Mulyana membawa tuan rumah memimpin lebih dahulu melalui sundulan pada menit ke-50.

Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Sani Rizki mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-76.

Di tengah hasil mengecewakan tersebut, Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra tetap memberikan penilaian positif terhadap penampilan anak asuhnya.

Dia menilai para pemain menunjukkan perkembangan dalam mengendalikan permainan dan menyesuaikan diri ketika lawan mengubah strategi.

"Saya senang melihat performa anak-anak. Kami bisa mengontrol permainan. Saat lawan mengganti formasi, kami juga bisa beradaptasi dengan cepat. Pemain semua berjuang, termasuk para pemain muda yang ikut berjuang bersama-sama. Hasilnya, kami bisa cetak gol. Kalau kami bisa main seperti ini lagi di laga-laga berikutnya, kami pasti bisa dapat tiga poin," kata Pieter Huistra.