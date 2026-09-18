PSS Sleman Mulai Gerah, Pemimpin Klasemen Super League Harus Waspada

jpnn.com - SERANG - PSS Sleman membawa misi bangkit saat bertandang ke markas Dewa United Banten FC pada pekan ketiga Super League 2026/27.

Dua kekalahan beruntun di awal musim membuat Super Elang Jawa bertekad mengakhiri tren negatif tersebut di Banten International Stadium, Serang, Minggu (20/9) sore.

PSS mengawali kompetisi dengan hasil kurang memuaskan.

Tim asuhan Pieter Huistra takluk 1-2 dari Bali United saat bermain tandang, kemudian kembali kehilangan poin setelah dihantam Madura United 1-3 di kandang sendiri.

Situasi tersebut membuat laga kontra Dewa United menjadi momentum penting bagi PSS. Mereka tidak ingin kerja keras selama latihan kembali berakhir tanpa hasil maksimal.

Gelandang PSS Dominikus Dion menyebut timnya telah melakukan evaluasi sekaligus mempelajari permainan calon lawan.

Salah satu perhatian utama adalah bagaimana menghadapi Dewa United yang memiliki kemampuan dalam menguasai bola.

"Kami mempersiapkan diri dan menganalisis pertandingan melawan Dewa United FC. Kami juga memahami permainan mereka supaya bisa tampil bagus dan mengantisipasi penguasaan bola mereka," ujar Dion.