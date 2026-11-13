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PSS Sleman Panaskan Mesin, Pieter Huistra Punya Misi Khusus

PSS Sleman Panaskan Mesin, Pieter Huistra Punya Misi Khusus
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Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. Foto: psssleman

jpnn.com - SLEMAN - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menyiapkan langkah serius untuk membangkitkan performa Super Elang Jawa saat kompetisi Super League 2026/27 kembali bergulir.

Dua pertandingan awal November yang belum memberikan hasil maksimal menjadi alarm bagi tim berjuluk Super Elang Jawa.

Momen jeda kompetisi bertepatan dengan FIFA Matchday pun dimanfaatkan Pieter Huistra untuk menggenjot latihan sekaligus membenahi sejumlah kelemahan tim.

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Pelatih asal Belanda tersebut ingin mengulang keberhasilan program latihan intensif seperti pada jeda FIFA Matchday sebelumnya. Ketika itu, PSS mampu bangkit dan mengalahkan PSM Makassar setelah menjalani persiapan keras.

Kini, Pieter berharap efek serupa kembali terasa ketika PSS menghadapi Arema FC.

"Kami berharap bisa mendapatkan dampak positif yang sama seperti jeda FIFA Matchday sebelumnya. Saat itu, kami menjalani periode latihan dengan sangat keras dan hasilnya sangat baik. Setelah jeda tersebut, kami berhasil memenangkan pertandingan melawan PSM. Jadi, sekarang kami ingin melakukan hal yang sama untuk menghadapi Arema," ujar Pieter Huistra.

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Bukan sekadar meningkatkan intensitas latihan, Pieter juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat pertahanan agar para pemain tampil lebih solid dan percaya diri.

PSS Sleman memanfaatkan jeda kompetisi untuk persiapan menghadapi Arema FC. Super Elang Jawa menargetkan kebangkitan.

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