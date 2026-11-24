PSS Sleman Pasrah, Tak Banding Meski Mendapat Hukuman Berat
jpnn.com - SLEMAN - PSS Sleman memastikan tidak akan mengajukan banding atas tiga sanksi berat yang dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI buntut kerusuhan saat menjamu Arema FC di pekan ke-10 Super League.
Manajemen Super Elang Jawa memilih menerima seluruh keputusan tersebut dan fokus melakukan evaluasi.
Executive Representative PSS Sleman Vita menegaskan bahwa klub menghormati keputusan Komdis PSSI terkait insiden dalam pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026).
Menurut Vita, manajemen telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk tidak mengambil langkah banding.
PSS kini ingin memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi agenda kompetisi selanjutnya.
“PSS Sleman telah menerima dan mencermati keputusan Komite Disiplin PSSI terkait pertandingan PSS Sleman kontra Arema FC pada 20 November 2026. Kami menghormati keputusan yang telah ditetapkan," kata Vita dalam rilis resmi klub.
"Terkait upaya banding, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, manajemen memilih untuk menghormati keputusan tersebut dan memprioritaskan langkah-langkah evaluasi serta persiapan menghadapi agenda kompetisi ke depan,” imbuhnya.
Keputusan PSS tersebut membuat klub harus menerima konsekuensi besar akibat rentetan insiden yang terjadi dalam pertandingan melawan Arema FC.
PSS Sleman memutuskan tak akan mengajukan banding atas hukuman yang diberikan Komdis PSSI. PSS memilih menerima dan melakukan evaluasi.
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