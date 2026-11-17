jpnn.com - SLEMAN - PSS Sleman memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Pieter Huistra sebagai pelatih.

Hal yang tak mengejutkan, mengingat pencapaian tim yang menyandang julukan Super Elang Jawa itu tak karuan hingga pekan ke-9 Super League.

"PSS Sleman menyampaikan apresiasi atas dedikasi, profesionalisme, serta kontribusi Pieter Huistra selama menjadi bagian dari keluarga besar PSS. Pengalaman dan perjalanan yang telah dilalui bersama diharapkan menjadi kenangan berharga, sekaligus mengantarkan Pieter menuju kesuksesan dalam perjalanan karier berikutnya," bunyi keterangan di halaman PSS.

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"Terima kasih, Pieter Huistra," bunyi pernyataan pihak PSS.

Saat ini, PSS masih terjerat di papan bawah, tepatnya di peringkat ke-16.

Dari sembilan laga yang sudah dijalani, PSS hanya mampu mencatat sekali menang, dua kali imbang dan enam kali kalah. Dari produktivitas gol, PSS mencatat 12 kali mencetak gol dan 17 kali kebobolan.

Pada pekan ke-10, PSS akan menjamu Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Jumat (20/11) sore. (pss/jpnn)

Jadwal Pekan ke-10 dan Klasemen Super League

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