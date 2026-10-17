PSS Sleman Punya Modal Penting Menjelang Hadapi Persebaya Surabaya

jpnn.com - PSS Sleman membawa kepercayaan diri tinggi saat bersiap menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar menjadi bekal penting bagi Super Elang Jawa sebelum bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026).

Meski demikian, Pelatih PSS Pieter Huistra menyadari Persebaya bukan tim yang mudah ditaklukkan.

Skuad asuhan Bernardo Tavares sejauh ini belum tersentuh kekalahan.

"Persiapan berjalan baik. Tentu saja kami menganalisis lawan. Pertama kami menganalisis diri kami sendiri, permainan kami sendiri, dan kami mencari hal-hal positif serta hal-hal yang perlu ditingkatkan," jelas Huistra.

"Itulah yang kami lakukan, itu adalah rutinitas kami. Setelah itu tentu saja kami melihat kekuatan dan kelemahan lawan."

Pieter Huistra Minta Pemain Tetap Disiplin

Huistra menilai Persebaya memiliki kualitas yang patut diwaspadai, mulai dari kekuatan fisik pemain hingga racikan pelatihnya.

Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi optimisme PSS untuk mencuri hasil positif di Surabaya.