PSS Sleman Tak Gentar ke Markas Persebaya Surabaya, Pieter Huistra Punya Pesan Khusus

jpnn.com - PSS Sleman tak gentar menghadapi tekanan suporter Persebaya Surabaya saat bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026) sore. Pelatih Pieter Huistra meminta anak asuhnya tetap percaya diri, disiplin, dan berpegang pada identitas permainan meski tampil di kandang lawan.

Super Elang Jawa datang ke Surabaya dengan modal kemenangan telak 3-0 atas PSM Makassar pada pekan keempat Super League 2026/2027. Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi PSS saat menghadapi Persebaya yang belum terkalahkan hingga pekan keempat.

Huistra menegaskan bahwa atmosfer stadion lawan tidak boleh mengganggu konsentrasi para pemainnya. Menurut dia, tim harus berani menjalankan strategi dan menjaga disiplin taktik sepanjang pertandingan.

"Kami tahu apa yang harus dilakukan dan kemudian kami harus memastikan itu terjadi di lapangan. Yang paling penting ialah pemain berusaha memainkan permainan mereka sendiri dan tidak terpengaruh oleh atmosfer, bahwa mereka percaya diri dan kembali percaya diri dengan hal itu dan disiplin taktik," tegas Huistra.

Meski demikian, pelatih asal Belanda itu tetap mewaspadai kekuatan Bajol Ijo. Persebaya dinilai memiliki skuad solid, kekuatan fisik yang mumpuni, serta ditangani pelatih berkualitas, Bernardo Tavares.

"Ya, tentu saja. Mereka belum terkalahkan sejauh ini, jadi mereka memiliki tim yang bagus, tim yang kuat, tim yang mengandalkan fisik, dan mereka memiliki pelatih yang bagus, Tavares," ujar Huistra.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, PSS terus mematangkan persiapan melalui latihan dan evaluasi internal. Huistra menjelaskan bahwa timnya tidak hanya menganalisis kekuatan lawan, tetapi juga mengidentifikasi kekurangan dalam permainan sendiri.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari persiapan rutin sebelum tim menentukan strategi untuk menghadapi lawan.