jpnn.com, JAKARTA - Bek PSS Sleman Kevin Gomes mengakui hukuman berat yang dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjadi pukulan telak bagi timnya.

Kehilangan dukungan Slemania hingga akhir musim 2026/2027 dinilai bisa memberikan dampak besar terhadap perjuangan Super Elja keluar dari zona degradasi.

Kevin tidak menampik bahwa kehadiran suporter selama ini menjadi salah satu kekuatan penting PSS Sleman. Dukungan langsung dari tribune selalu memberikan tambahan motivasi bagi pemain ketika berjuang di lapangan.

"Tentu, tidak adanya suporter akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kami. Selama ini, mereka selalu memberikan energi dan dukungan luar biasa ketika kami bermain di stadion," ujar Kevin Gomes dalam konferensi pers seusai pertandingan Garudayaksa FC vs PSS Sleman, Selasa (24/11/2026).

Meski harus kehilangan dukungan langsung dari Slemania, Kevin meminta seluruh pemain tidak larut dalam situasi sulit tersebut.

Dia menegaskan bahwa tanggung jawab profesional terhadap klub harus tetap menjadi prioritas.

Pemain kelahiran Surabaya itu juga optimistis PSS mampu melewati masa sulit dan memperbaiki keadaan pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

"Kami tahu bahwa sebagai pemain profesional, kami memiliki tanggung jawab terhadap klub dan berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini," katanya.