jpnn.com - SLEMAN - Suporter PSS Sleman terancam gigit jari hingga Super League 2026/2027 usai.

Gara-gara kericuhan setelah pertandingan melawan Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026), suporter Super Elang Jawa berpotensi dilarang mendampingi tim kesayangannya hingga akhir musim.

Ancaman hukuman tersebut muncul setelah I.League mengambil sikap keras atas insiden yang terjadi di kandang PSS Sleman.

Operator kompetisi itu merekomendasikan agar laga kandang PSS digelar tanpa penonton.

Tak hanya itu, suporter PSS juga direkomendasikan tidak diperbolehkan hadir dalam pertandingan tandang hingga kompetisi berakhir.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus menegaskan kericuhan tersebut tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Terlebih, kejadian serupa yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dalam pertandingan PSS Sleman disebut telah berulang dalam beberapa musim terakhir.

Ferry menyebut tindakan anarkistis yang terjadi di Stadion Maguwoharjo sebagai peristiwa memalukan di tengah upaya membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik.

"Ini kejadian yang sangat memalukan. Di tengah upaya besar melakukan transformasi sepak bola Indonesia, masih ada tindakan seperti ini. Tidak bisa dibiarkan. Kami tidak ingin perilaku semacam ini menjadi virus yang menjalar ke stadion-stadion lain. Sepakbola kita tidak boleh terus tersandera oleh tindakan kekerasan," tutur Ferry.