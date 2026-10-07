PSS Sleman Terpeleset Tiga Kali, Pieter Huistra Kini Membidik PSM Makassar

jpnn.com - PSS Sleman tak ingin kembali terpeleset ketika menjamu PSM Makassar pada pekan keempat Super League 2026/27. Pelatih Pieter Huistra menegaskan target timnya untuk menjadikan laga berikutnya sebagai momentum meraih poin.

PSS dijadwalkan menghadapi PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (11/10/2026). Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Super Elang Jawa untuk bangkit setelah mengawali kompetisi dengan hasil yang mengecewakan.

PSS belum mengantongi satu pun poin dari tiga pertandingan sebelumnya. Mereka secara beruntun kalah 1-2 dari Bali United FC, kemudian takluk 1-3 dari Madura United FC, dan menyerah 1-2 saat menghadapi Dewa United Banten FC.

Jeda kompetisi selama tiga pekan karena FIFA Matchday dimanfaatkan PSS untuk melakukan pembenahan. Evaluasi dilakukan di berbagai aspek, mulai dari teknik, fisik hingga mental pemain.

Kini, fokus PSS sepenuhnya tertuju kepada PSM. Huistra tidak ingin timnya terlalu sibuk memikirkan posisi di klasemen ataupun target jangka panjang.

"Untuk saat ini, kami hanya melihat satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Kami selalu berusaha memenangkan laga berikutnya. Itu yang selalu kami lakukan," ujar Pieter Huistra.

Pelatih asal Belanda tersebut menilai PSS harus mampu memanfaatkan setiap momentum yang datang. Setelah menghadapi tiga lawan yang cukup berat, Huistra berharap anak asuhnya bisa memaksimalkan pertandingan berikutnya.

"Sejauh ini, kami sudah menghadapi tiga lawan yang cukup berat. Ketika lawan yang lebih ringan datang, kami harus mendapatkan poin," katanya.