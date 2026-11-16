PSS Sleman Terpuruk, Pieter Huistra Resmi Angkat Kaki
jpnn.com - Posisi PSS Sleman yang masih berkutat di papan bawah BRI Super League 2026/27 berujung pada perubahan di kursi kepelatihan.
Pieter Huistra dipastikan tidak lagi menangani Super Elang Jawa setelah manajemen klub sepakat mengakhiri kebersamaan pada Senin (16/11/2026).
Perpisahan tersebut terjadi ketika kompetisi baru berjalan sembilan pertandingan. PSS kini membutuhkan langkah baru untuk memperbaiki performa sekaligus menyelamatkan perjalanan mereka pada musim ini.
Perjalanan Huistra di PSS Berakhir
Kebersamaan PSS dan Huistra resmi selesai setelah kedua pihak mencapai kesepakatan. Manajemen klub menyampaikan keputusan itu sebagai hasil pembicaraan bersama, bukan perpisahan yang dilandasi perselisihan.
PSS juga memberikan penghargaan atas kerja dan komitmen yang telah ditunjukkan Huistra selama berada di Sleman.
"Ke depan, PSS Sleman akan terus berbenah dan melangkah maju. Dukungan, kebersamaan, dan kepercayaan dari seluruh keluarga besar PSS Sleman menjadi bagian penting dalam perjalanan klub untuk terus berkembang," tulis PSS.
Catatan Buruk PSS Jadi Perhatian
Hasil pertandingan menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan PSS. Dari sembilan penampilan, mereka hanya mampu mengamankan satu kemenangan dan dua hasil seri, sedangkan enam laga lainnya berakhir dengan kekalahan.
Produktivitas tim juga belum seimbang. PSS baru menghasilkan 12 gol, tetapi sudah 17 kali kemasukan. Situasi tersebut membuat Kim Jeffrey Kurniawan dan kolega menempati peringkat ke-16 klasemen sementara Super League.
PSS Sleman mengambil keputusan besar di tengah keterpurukan BRI Super League 2026/27. Pieter Huistra resmi pergi.
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