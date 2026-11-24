jpnn.com, BOGOR - Garudayaksa FC sukses memberikan pukulan telak kepada PSS Sleman dalam lanjutan penyisihan Grup F I.League Cup 2026/2027.

Tampil impresif, Garudayaksa membungkus kemenangan meyakinkan 2-0 atas Super Elang Jawa, di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa (24/11/2026).

Kejutan terbesar terjadi menjelang turun minum. PSS Sleman yang sempat mampu mengimbangi permainan tuan rumah harus kebobolan dua kali hanya dalam rentang dua menit.

Jayro Jean menjadi pemain yang membuka keunggulan Garudayaksa FC pada menit ke-38. Gol tersebut membuat tuan rumah semakin percaya diri untuk meningkatkan tekanan ke lini pertahanan tim tamu.

Belum sempat PSS Sleman menemukan cara untuk bangkit, Arkhan Kaka kembali menghukum barisan belakang.

Penyerang muda tersebut menggandakan keunggulan Garudayaksa pada menit ke-40 sekaligus mengubah kedudukan menjadi 2-0.

Dua gol cepat itu menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi sejak awal. Garudayaksa pun menutup babak pertama dengan modal keunggulan dua gol.

Memasuki paruh kedua, PSS mencoba mengubah keadaan. Tim asal Sleman tersebut meningkatkan intensitas serangan dan berusaha mencari celah untuk memperkecil ketertinggalan.