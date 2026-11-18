jpnn.com - SLEMAN - PSS Sleman menunjuk Demerson Bruno Costa mengemban tugas sebagai karteker pelatih.

Sebelumnya PSS telah memutus kerja sama dengan Pieter Huistra.

Penunjukan Demerson sebagai upaya menjaga stabilitas tim selama masa transisi kepelatihan sekaligus memastikan persiapan skuad untuk melawan Arema FC di pekan ke-10 Super League tetap berjalan optimal.

“Kami memberikan kepercayaan kepada Demerson untuk mendampingi tim selama masa transisi ini," kata perwakilan Direksi PSS Sleman Yoni Arseto.

"Pengalaman dan pemahamannya terhadap tim serta kemampuannya menjalin komunikasi dengan para pemain dari berbagai latar belakang menjadi pertimbangan kami, untuk memastikan kesinambungan program kepelatihan dan kesiapan tim menghadapi pertandingan berikutnya,” tutur Yoni.

Penunjukan ini merupakan bagian dari langkah taktis PSS Sleman menjaga stabilitas dan kondusivitas tim di tengah proses transisi kepelatihan.

Melalui keputusan tersebut diharapkan seluruh aktivitas tim tetap berjalan optimal, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan program latihan. (pss/jpnn)

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