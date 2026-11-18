PSS Sleman Tunjuk Demerson Jadi Karteker Pelatih
jpnn.com - SLEMAN - PSS Sleman menunjuk Demerson Bruno Costa mengemban tugas sebagai karteker pelatih.
Sebelumnya PSS telah memutus kerja sama dengan Pieter Huistra.
Penunjukan Demerson sebagai upaya menjaga stabilitas tim selama masa transisi kepelatihan sekaligus memastikan persiapan skuad untuk melawan Arema FC di pekan ke-10 Super League tetap berjalan optimal.
“Kami memberikan kepercayaan kepada Demerson untuk mendampingi tim selama masa transisi ini," kata perwakilan Direksi PSS Sleman Yoni Arseto.
"Pengalaman dan pemahamannya terhadap tim serta kemampuannya menjalin komunikasi dengan para pemain dari berbagai latar belakang menjadi pertimbangan kami, untuk memastikan kesinambungan program kepelatihan dan kesiapan tim menghadapi pertandingan berikutnya,” tutur Yoni.
Penunjukan ini merupakan bagian dari langkah taktis PSS Sleman menjaga stabilitas dan kondusivitas tim di tengah proses transisi kepelatihan.
Melalui keputusan tersebut diharapkan seluruh aktivitas tim tetap berjalan optimal, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan program latihan. (pss/jpnn)
Jadwal Pekan ke-10 dan Klasemen
ileague
Demerson bertanggung jawab menjaga stabilitas PSS Sleman untuk melawan Arema FC di pekan ke-10.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lama Menghilang, Matheus Lagoa Pamer Kualitas Bersama Persebaya Surabaya
- Mulai Betah di Bandung, Mariano Peralta Akui Tekanan di Persib Tak Biasa
- Shin Tae-yong Punya Kekhawatiran Menjelang Persija vs PSM
- Persija Jakarta Kembali Berlatih, Shin Tae-yong Ingatkan Hal Ini
- GBLA Kembali Dibuka untuk Persib Bandung, tapi Igor Tolic Merasa Waswas, Ada Apa?
- 6 Pelatih Korban Ganasnya Super League, Huistra Terbaru