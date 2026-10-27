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PSS Sleman Vs Borneo FC 1-2, Begini Klasemen Akhir Pekan ke-7 Super League

PSS Sleman Vs Borneo FC 1-2, Begini Klasemen Akhir Pekan ke-7 Super League
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Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. Foto: pss

jpnn.com - SLEMAN - PSS Sleman tumbang di kandang sendiri, Stadion Maguwoharjo, pada laga pemungkas pekan ke-7 Super League.

Menjamu Borneo FC, Selasa (27/10) sore WIB, PSS kalah 1-2 dari tim yang baru memastikan lulus ke perempat final AFC Challenge League itu.

Pelatih PSS Pieter Huistra menyesalkan kartu merah yang diterima salah satu pemainnya saat menghadapi Borneo FC.

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"Kartu merah itu adalah hal yang (berpengaruh) besar dalam pertandingan," kata Huistra dalam konferensi pers usai pertandingan.

Kartu merah tersebut diterima Stefan Ashkovski pada menit ke-43 setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain Borneo FC di area pertahanan, sehingga PSS Sleman harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.

Menurut Huistra, kehilangan satu pemain akibat kartu merah sangat memengaruhi permainan dan strategi tim.

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"Kami harus bertahan lebih baik, dan setelah kartu merah, saya pikir keseluruhan dinamika dalam game berubah," ujarnya.

Meski menghadapi situasi sulit, Huistra menilai para pemainnya tetap berjuang dan tidak menyerah hingga mampu memperkecil ketertinggalan melalui satu gol.

PSS Sleman menelan kekalahan ke-5 dari tujuh pertandingan awal Super League. Bagaimana kabar Pieter Huistra?

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