PSSI Akhiri Era Patrick Kluivert: Gerbong Belanda Resmi Dibubarkan!

jpnn.com - PSSI akhirnya mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert.

Juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu tidak lama menukangi Skuad Garuda setelah gagal meluluskan tim ke putaran final Piala Dunia 2026.

Bersamaan dengan itu, dua asisten Kluivert, yakni Alex Pastor dan Danny Lanzaat, juga tak lagi menjalin kerja sama dengan PSSI.

Pastoor dan Lanzaat sebelumnya dikenal memiliki reputasi yang baik di dunia kepelatihan sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia.

Langkah PSSI meninjau ulang kontrak berdurasi dua tahun yang diberikan kepada Kluivert dinilai wajar.

Dalam delapan pertandingan bersama Kluivert, Skuad Garuda hanya mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kali kalah.

Selain ketiga nama tersebut, staf pelatih asal Belanda lainnya seperti Gerald Vanenburg dan Frank van Kempen juga berakhir masa tugasnya.

Keduanya tidak melanjutkan kerja sama setelah Timnas U23 Indonesia tampil kurang meyakinkan di dua turnamen terakhir