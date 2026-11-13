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PSSI Ambil Alih Federasi Futsal, Begini Nasib Hector Souto dan Luis Estrella

PSSI Ambil Alih Federasi Futsal, Begini Nasib Hector Souto dan Luis Estrella
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Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI Vivin Cahyani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (13/11). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan Timnas Futsal Indonesia di tengah polemik yang sedang melanda Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI Vivin Cahyani mengungkapkan bahwa pengelolaan Timnas Futsal Indonesia kini akan diambil alih oleh Badan Tim Nasional (BTN) di bawah pimpinan Sumardji.

Langkah tersebut diambil agar persiapan dan pencapaian Timnas Futsal Indonesia tidak terganggu akibat persoalan internal federasi.

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"Kami memikirkan nasib timnas. Kami tidak ingin seluruh pencapaian yang sudah diraih, termasuk posisi futsal Indonesia di peringkat ke-14 dunia, terdampak oleh kegaduhan di federasinya," kata Vivin.

Vivin menjelaskan bahwa pengelolaan Timnas Futsal Indonesia akan berada di bawah BTN, sebagaimana tata kelola yang diterapkan terhadap timnas senior dan timnas putri.

Dengan demikian, Timnas Futsal Indonesia diharapkan mendapatkan fasilitas serta pengelolaan yang sama dengan tim nasional lainnya.

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Vivin juga memastikan bahwa polemik di tubuh FFI tidak akan berujung pada pergantian pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia.

Wanita asal Surabaya itu secara khusus menyebut nama Hector Souto dan Luis Estrella yang selama ini berkontribusi dalam perkembangan futsal Indonesia.

PSSI mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan Timnas Futsal Indonesia di tengah polemik yang sedang melanda Federasi Futsal Indonesia (FFI).

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