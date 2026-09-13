PSSI Bakal Kirim Pelatih dan Pemain Muda Potensial Timba Ilmu di Ajax Amsterdam

jpnn.com - PSSI meresmikan kerja sama dengan Ajax Amsterdam untuk pengembangan sepak bola di Indonesia.

Kolaborasi tersebut sejatinya telah terjalin sejak awal Januari 2026. Namun, prosesi penandatanganan kerja sama baru dilaksanakan dalam ajang Indonesia Sports Summit 2026, Sabtu (12/9).

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kerja sama tersebut akan mencakup pengiriman pelatih-pelatih muda potensial untuk menimba ilmu di Ajax Amsterdam.

Tidak hanya pelatih, sejumlah pesepak bola muda juga berpeluang diterbangkan ke Amsterdam untuk menjalani latihan bersama klub berjuluk De Godenzonen tersebut.

"Kami akan mencari pelatih-pelatih terbaik yang nantinya kami kirim ke Ajax. Termasuk juga generasi muda kami yang bagus, nanti Ajax juga bisa memilih untuk menjadi talent pool," ujar Erick.

"Ajax punya pengalaman panjang dalam pengembangan talenta dan juga pelatih. Sudah banyak pelatih dan pemain dari Ajax yang mendunia, bahkan menjadi legenda di banyak negara," imbuhnya.

CEO Ajax Menno Geelen menyambut positif kerja sama dengan PSSI tersebut.

Sejauh ini, klub asal Amsterdam itu telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah klub dari Meksiko, Austria, Italia, Spanyol, Yunani, Uzbekistan, hingga Jepang.