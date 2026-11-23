jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku akan memberi sanksi tegas untuk PSS Sleman terkait kerusuhan yang terjadi pada pekan ke-10 Super League 2026/27 saat klub tersebut menjamu Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat.

"PSSI pasti dan saya secara pribadi menolak kekerasan di sepak bola, apalagi kalau sudah mengancam wasit, pemain, dan tentu antarsuporter. Ya, kita harus memastikan sepak bola ini aman untuk seluruh penonton, peserta pertandingan," kata Erick kepada pewarta, Minggu.

Erick menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong Komite Disiplin PSSI untuk segera melakukan investigasi mendalam dan segera membuat keputusan terkait dengan sanksi yang harus diberikan kepada Elang Jawa yang berstatus sebagai tuan rumah.

"Kalau perlu ada pengurangan poin apakah di tahun ini, tahun depan, saya tidak tahu karena saya sudah bilang kalau di dalam stadion itu sudah pasti hal yang sangat tinggi tingkatan hukumannya. Kalau di luar stadion, pasti kami harus bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan ranah-ranahnya kami bagi," ujar Erick.

Laga yang berakhir untuk kemenangan tim tamu Arema FC dengan skor 3-0 itu diwarnai dengan masuknya sejumlah penonton ke lapangan, indikasi perusakan fasilitas, hingga dugaan tindakan kekerasan tersebut merupakan peristiwa serius yang tidak dapat ditoleransi.

Erick berharap sanksi yang diberikan kepada PSS Sleman mampu memberikan efek jera agar kejadian tersebut tidak berulang lagi di Sleman maupun di klub-klub lain yang mengikuti kompetisi Liga Indonesia. (antara/jpnn)