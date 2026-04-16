PSSI Belum Proses Pemain Naturalisasi Baru, Erick Sebut John Herdman Prioritaskan Skuad yang Ada

Ketum PSSI Erick Thohir bersama Pelatih Timnas Indonesia John Herdman di Plaza Utara, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (12/3). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa federasi belum memproses tambahan pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia.

Kebijakan ini diambil mengikuti arahan teknis dari pelatih kepala saat ini, John Herdman.

Hingga saat ini, Erick juga mengatakan bahwa Herdman masih fokus untuk memberikan prioritas jam terbang kepada pemain-pemain yang sudah ada sekarang.

"Belum ada (yang diproses naturalisasi). Kami pada saat ini sama pelatih John tetap memprioritaskan pemain-pemain yang ada saat ini," kata Erick Thohir kepada pewarta di Jakarta, Kamis.

"Karena tadi perlu waktu dari Coach John sendiri untuk terus mengisi kekompakan tim ini dan sampai hari ini kita belum ada bicara naturalisasi tambahan," imbuh Erick.

Terakhir kali Indonesia menaturalisasi pemain adalah pada Agustus 2025 ketika memproses kewarganegaraan Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans.

Sebelumnya, PSSI dikabarkan akan melakukan proses naturalisasi dengan mengurus proses kewarganegaraan sejumlah pemain.

Nama-nama Luke Vickery, Dean Zandbergen, hingga Tristan Gooijer sebelumnya juga sempat menjadi pemain-pemain keturunan yang dikaitkan akan segera berseragam tim Garuda.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

