PSSI Berharap League Cup Lahirkan Talenta Timnas Indonesia, John Herdman Wajib Melirik!
jpnn.com - League Cup 2026/2027 bukan sekadar kompetisi baru dalam kalender sepak bola Indonesia.
PSSI berharap turnamen yang mempertemukan klub Super League dan Championship itu menjadi panggung bagi pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan membuka peluang masuk Timnas Indonesia.
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyambut positif kompetisi yang dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026 tersebut.
Menurut Yunus, League Cup berpotensi melahirkan talenta baru dari berbagai daerah yang bisa menjadi pilihan tambahan bagi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman.
"Hal-hal seperti inilah yang diharapkan PSSI untuk pengembangan sepak bola ke depan," ujar Yunus Nusi.
Dia optimistis kompetisi tersebut dapat mendukung perkembangan pemain lokal sekaligus meningkatkan gairah sepak bola nasional.
"Kami yakin akan lahir, akan muncul pemain-pemain daerah dari kompetisi ini," katanya.
PSSI juga mendukung regulasi yang membatasi jumlah pemain asing maksimal tiga orang. Kebijakan tersebut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi pemain lokal untuk tampil dan membuktikan kemampuannya.
PSSI berharap League Cup 2026 tidak sekadar turnamen biasa. Federasi ingin turnamen itu jadi kesempatan pemain untuk menunjukkan kualitasnya demi tiket Timnas.
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