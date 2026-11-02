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PSSI Bidik 5 Negara Selain Belanda untuk Berburu Pemain Keturunan Timnas

PSSI Bidik 5 Negara Selain Belanda untuk Berburu Pemain Keturunan Timnas
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Timnas Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Belanda berpotensi kehilangan posisinya sebagai salah satu sumber utama perburuan pemain keturunan Timnas Indonesia.

Pasalnya, berbagai persoalan regulasi yang melibatkan pemain diaspora di negara tersebut membuat PSSI dikabarkan mulai melirik pemain dari negara lain.

Federasi disebut tidak ingin terus bertung pada pemain keturunan yang berkarier di kompetisi Belanda.

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Sebagai alternatif, radar pencarian kini mulai diarahkan ke lima negara, yakni Jerman, Amerika Serikat, Australia, Belgia, dan Spanyol.

Perluasan pencarian ini muncul di tengah berbagai persoalan administratif yang dialami sejumlah pemain setelah berganti kewarganegaraan menjadi WNI.

Regulasi terkait izin kerja, status pemain non-Uni Eropa, hingga ketentuan pendaftaran kompetisi menjadi sejumlah aspek yang harus diperhitungkan.

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Kasus Dean James menjadi salah satu persoalan yang paling menyita perhatian.

Bek Timnas Indonesia tersebut terseret polemik Paspoort Gate setelah perubahan status kewarganegaraannya seusai menjadi WNI pada Maret 2025 memunculkan persoalan terkait administrasi dan izin kerjanya di kompetisi Belanda.

PSSI dikabarkan mulai melirik negara lain di luar Belanda untuk mencari pemain keturunan Timnas Indonesia.

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