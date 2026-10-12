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PSSI Buka Suara soal Penyerangan Bus Persib U-18, Yunus Nusi Desak Pelaku Ditangkap

PSSI Buka Suara soal Penyerangan Bus Persib U-18, Yunus Nusi Desak Pelaku Ditangkap
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Sekjen PSSI Yunus Nusi. Foto:Amjad/JPNN

jpnn.com - PSSI angkat bicara mengenai dugaan penyerangan terhadap bus tim EPA Persib Bandung U-18.

Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa keselamatan seluruh insan sepak bola, mulai dari pemain, ofisial, pekerja media, perangkat pertandingan, hingga suporter tim nasional maupun klub, harus menjadi prioritas.

"PSSI menegaskan bahwa keselamatan seluruh insan sepak bola, termasuk suporter tim nasional maupun klub, harus menjadi prioritas," ujar Yunus Nusi.

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Dia juga menyampaikan keprihatinannya karena insiden tersebut menimpa para pemain muda EPA Persib Bandung U-18.

"PSSI sangat prihatin dan ini sesuatu hal yang sulit masuk di nalar akal sehat karena kejadian ini pertama menimpa anak-anak pemain muda tim EPA Persib Bandung."

Saat ini, PSSI berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengungkap kasus penyerangan tersebut.

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“Kami sangat menyayangkan. Ini sudah tidak masuk akal, apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini dengan begitu ganasnya melakukan tindakan kriminal," ujar Yunus.

"PSSI akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap, mencari, menangkap, serta memberikan sanksi yang seberat-beratnya," imbuhnya.

Sekjen PSSI Yunus Nusi buka suara terkait adanya insiden dugaan penyerangan terhadap bus tim EPA Persib Bandung U-18

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