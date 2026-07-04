PSSI Coret Kurniawan Dwi Yulianto, David Nascimento Ambil Alih Timnas Indonesia U-17
jpnn.com, JAKARTA - PSSI resmi melakukan pergantian di kursi pelatih Timnas Indonesia U-17.
Setelah Kurniawan Dwi Yulianto gagal memenuhi target dalam dua turnamen, federasi kini menunjuk pelatih asal Portugal, David Nascimento sebagai nakhoda baru Garuda Muda.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi PSSI, Jumat (3/7/2026).
David langsung memimpin jajaran pelatih baru Timnas U-17 yang diperkuat Kepala Pemandu Bakat PSSI Simon Tahamata dan Ahmad Bustomi sebagai asisten pelatih.
Selain itu, Muhamad Alimudin dipercaya sebagai pelatih fisik, Taufik Nur Hidayat mengisi posisi analis video, sementara Arief Priyadhi tetap menangani kiper Garuda Muda.
Pergantian ini tak lepas dari hasil mengecewakan Timnas Indonesia U-17 di bawah Kurniawan.
Mantan striker Timnas Indonesia itu hanya bertahan sekitar tiga bulan, sejak Februari hingga Mei 2026, sebelum akhirnya kehilangan jabatannya usai kegagalan di Piala AFF U-17 2026 dan Piala Asia U-17 2026.
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji memastikan David Nascimento sudah mulai bertugas pada agenda terdekat Timnas U-17.
PSSI mengumumkan David Nascimento sebagai pelatih baru Timnas Indonesia U-17. Dia ditunjuk untuk menggantikan Kurniawan Dwi Yulianto.
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