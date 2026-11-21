jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mendukung Polri untuk mengusut tuntas insiden kericuhan yang terjadi seusai laga PSS Sleman melawan Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (20/11/2026).

"Kami mendukung kepolisian mengusut kejadian ini sampai tuntas. PSSI bersama I.League siap membantu menyediakan laporan pertandingan, rekaman, dan informasi lain yang dibutuhkan," kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

PSSI mengecam keras kericuhan tersebut dan menaruh perhatian serius terhadap masuknya sejumlah penonton ke lapangan, indikasi perusakan fasilitas, dan dugaan kekerasan dalam insiden tersebut.

Erick menegaskan bahwa keselamatan pemain, ofisial, petugas, dan penonton harus menjadi prioritas.

Ia mengajak I.League, klub, panitia pelaksana, aparat, dan kelompok suporter untuk bersama-sama memperkuat pengamanan pertandingan dan mencegah kejadian serupa.

"Apa pun hasil pertandingan, kekerasan tidak bisa dibenarkan," katanya.

Baca Juga: Arema FC Tertahan 3 Jam Imbas Kericuhan Suporter PSS Sleman

Erick menambahkan bahwa setiap warga yang datang ke stadion untuk mendukung timnya harus bisa pulang dengan aman. PSSI, kata dia, siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Lusi juga menambahkan bahwa pihaknya juga mendorong Komite Disiplin (Komdis) PSSI segera mengkaji laporan dan rekomendasi sanksi dari I.League terkait kejadian itu.