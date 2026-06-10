PSSI Geram, Suporter Penghina Beckham Putra Terancam Masuk Daftar Hitam

jpnn.com, JAKARTA - Kemenangan Timnas Indonesia atas Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026), ternoda oleh insiden yang menimpa Beckham Putra.

PSSI mengecam keras aksi oknum suporter yang diduga melontarkan hujatan dan makian kepada gelandang muda Timnas tersebut.

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menegaskan federasi tidak akan tinggal diam.

PSSI, bahkan membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi tegas berupa larangan masuk stadion, bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut.

"PSSI sangat menyesalkan kejadian ini. Perlakuan yang diterima Beckham Putra sangat tidak elok dan tidak etis. Kami akan menindaklanjuti dan mengusutnya," kata Yunus Nusi.

Menurut Yunus, tindakan menghina pemain yang sedang membela Merah Putih sudah melewati batas.

Terlebih, Beckham merupakan salah satu pemain muda yang diproyeksikan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di masa depan.

PSSI pun langsung bergerak melakukan investigasi.