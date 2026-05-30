PSSI Hanya Buka 35 Ribu Kursi untuk Duel Timnas Indonesia vs Oman dan Mozambik
jpnn.com - Antusiasme suporter untuk menyaksikan aksi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026 mulai memanas.
PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) hanya menyediakan sekitar 35 ribu tiket untuk dua laga uji coba yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 sebelum kembali turun lapangan melawan Mozambik empat hari kemudian.
Menariknya, kapasitas yang dibuka tidak penuh karena panitia hanya mengoperasikan tribun bawah stadion.
Direktur Utama PT GSI Marsal Masita mengungkapkan penjualan tiket masih terus berjalan dan mendapat respons positif dari publik sepak bola Tanah Air.
"Tiketnya sudah dijual dan tersedia. Kami juga menawarkan berbagai program khusus untuk para penonton," kata Marsal.
Penjualan tiket sendiri telah dibuka lebih dulu untuk pengguna Livin' by Mandiri sejak 22 Mei 2026, sebelum kemudian dijual untuk umum melalui platform Kita Garuda pada 25 Mei 2026.
PSSI membagi tiket ke dalam tiga kategori.
Timnas Indonesia akan menghadapi FIFA matchday kontra Oman dan Mozambik. PSSI melalui PT GSI hanya menyediakan 35 ribu lembar tiket.
