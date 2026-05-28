PSSI Jaring Penggemar Baru Timnas Indonesia dari Dunia Games

jpnn.com, JAKARTA - PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan game konsol EA Sports FC.

Melalui kerja sama yang dijalin nantinya membuat Timnas Indonesia bakal muncul di game olahraga milik EA tersebut mulai Kamis (28/5).

Director of Football Partnerships di EA Sports FC James Taylor mengungkapkan bahwa kerja sama dilakukan untuk menjawab permintaan yang telah lama disuarakan oleh jutaan gamers dan fan Timnas Indonesia.

Dengan adanya kerja sama tersebut membuat nantinya skuad Timnas Indonesia bakal sepenuhnya otentik, kemiripan wajah pemain dunia nyata, serta lambang Garuda yang ikonik di dalam game tersebut.

“Integrasi ini mencerminkan komitmen kami untuk mendengarkan komunitas kami dan menghadirkan pengalaman yang lebih otentik,” kata James.

“Juga memungkinkan para penggemar untuk mewakili kebanggaan nasional mereka, baik di EA Sports FC 26 maupun EA Sports FC Mobile,” ujarnya.

Ketum PSSI Erick Thohir menyambut positif kolaborasi yang dilakukan dengan EA Sports FC.

Diharapkan ke depannya dengan hadirnya Timnas Indonesia di dalam game juga membuat fan lebih dekat dengan sepak bola Indonesia khususnya tim nasional.