PSSI: John Herdman Santai Sambut Grup Neraka Piala Asia 2027
jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengungkapkan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, tak gentar melihat timnya kembali satu grup dengan Timnas Jepang di Piala Asia 2027. Meski Skuad Garuda punya kenangan pahit dalam tiga pertemuan terakhir kontra Samurai Biru, Herdman datang dengan modal psikologis yang berbeda.
Hasil drawing menempatkan Indonesia di Grup F bersama Jepang, Timnas Qatar, dan Timnas Thailand. Namun situasi itu disebut tak membuat Herdman panik ataupun mencari alasan.
"John Herdman santai saja. Jadi kalau pelatihnya santai saja, tidak ada cari-cari alasan untuk ini-itu," kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga.
Sikap tenang Herdman bukan tanpa dasar. Saat masih melatih Kanada, pria asal Inggris itu pernah membuat Jepang tumbang 2-1 dalam laga uji coba pada November 2022.
Bukan cuma Jepang, Herdman juga sukses membawa Kanada menaklukkan Qatar dengan skor 2-0 beberapa bulan sebelumnya.
Catatan itu menjadi sinyal Herdman tahu cara menghadapi lawan-lawan elite Asia. Situasi ini berbeda dengan rekor Indonesia yang selalu kalah dari Jepang dalam tiga pertemuan terakhir.
Di Piala Asia 2023, Indonesia menyerah 1-3 dari Jepang. Setelah itu, Skuad Garuda kembali dibuat tak berkutik pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia lewat kekalahan 0-4 dan 0-6.
Meski begitu, Herdman diyakini tetap percaya diri menatap duel ulang melawan Samurai Biru. Arya menilai optimisme sang pelatih menjadi energi penting bagi tim.
PSSI mengungkapkan respons pelatih Timnas Indonesia John Herdman terkait hasil drawing Piala Asia 2027. Herdman punya catatan positif saat melatih timnas Kanada
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Baru Dibuka, Tiket Laga Timnas Indonesia vs Qatar di Piala Asia 2027 Langsung Habis
- Viral Video Keributan Pemain Persija dan Persib, PSSI Belum Mau Ambil Kesimpulan
- Piala Asia 2027: Timnas Indonesia Masuk Grup Neraka, PSSI Pede Garuda Bikin Kejutan
- Menuju Piala Asia 2027, John Herdman Mulai Bangun Taktik dan Chemistry di TC Mei
- Timnas Indonesia Masuk Grup Neraka Piala Asia 2027, Herdman Siap Bikin Kejutan
- Piala Asia 2027: Inilah Jadwal Timnas Indonesia