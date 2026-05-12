PSSI: John Herdman Santai Sambut Grup Neraka Piala Asia 2027

jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengungkapkan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, tak gentar melihat timnya kembali satu grup dengan Timnas Jepang di Piala Asia 2027. Meski Skuad Garuda punya kenangan pahit dalam tiga pertemuan terakhir kontra Samurai Biru, Herdman datang dengan modal psikologis yang berbeda.

Hasil drawing menempatkan Indonesia di Grup F bersama Jepang, Timnas Qatar, dan Timnas Thailand. Namun situasi itu disebut tak membuat Herdman panik ataupun mencari alasan.

"John Herdman santai saja. Jadi kalau pelatihnya santai saja, tidak ada cari-cari alasan untuk ini-itu," kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga.

Sikap tenang Herdman bukan tanpa dasar. Saat masih melatih Kanada, pria asal Inggris itu pernah membuat Jepang tumbang 2-1 dalam laga uji coba pada November 2022.

Bukan cuma Jepang, Herdman juga sukses membawa Kanada menaklukkan Qatar dengan skor 2-0 beberapa bulan sebelumnya.

Catatan itu menjadi sinyal Herdman tahu cara menghadapi lawan-lawan elite Asia. Situasi ini berbeda dengan rekor Indonesia yang selalu kalah dari Jepang dalam tiga pertemuan terakhir.

Di Piala Asia 2023, Indonesia menyerah 1-3 dari Jepang. Setelah itu, Skuad Garuda kembali dibuat tak berkutik pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia lewat kekalahan 0-4 dan 0-6.

Meski begitu, Herdman diyakini tetap percaya diri menatap duel ulang melawan Samurai Biru. Arya menilai optimisme sang pelatih menjadi energi penting bagi tim.