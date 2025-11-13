PSSI Kebanjiran Tawaran Pelatih Pengganti Patrick Kluivert, Ada Heimir Hallgrimsson

jpnn.com, JAKARTA - Nama Heimir Hallgrimsson masuk ke dalam bursa calon pelatih Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert.

Juru taktik kelahiran 10 Juni 1967 itu diketahui ditawarkan oleh agen pelatih dari luar untuk menggantikan manajer asal Belanda tersebut.

Pengamat sepak bola, Haris Pardede menganggap bahwa hal tersebut lumrah bahwa setelah kerja sama dengan Patrick Kluivert berakhir banyak agen menawarkan kepada PSSI.

“Terkini nama Heimir Hallgrimsson masuk ke dalam bursa. Agen dari pelatih tersebut kemungkinan yang menawarkan kepada PSSI.”

“Sejauh ini belum ada pembicaraan juga baik dengan Heimir Hallgrimsson atau Timur Kapadze yang juga sempat dibicarakan menjadi calon terkuat,” ujar pria yang akrab disapa bung Harpa itu saat ditemui di kawasan Menteng, Kamis (13/11).

Beberapa agen pelatih dunia dikabarkan sudah menawarkan beberapa nama kepada PSSI.

Nama lainnya yakni ada Roberto Donadoni (Italia), Juan Carlos Osorio (Spanyol), hingga Oscar Garcia (Spanyol).

Jauh sebelum nama-nama tersebut santer juga nama kenamaan seperti Jurgen Klinsmann (Jerman) sampai Paulo Bento (Portugal).