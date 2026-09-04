PSSI Kurangi Wasit Asing di Super League 2026/2027
jpnn.com - JAKARTA - PSSI mengubah wajah perangkat pertandingan Super League 2026/2027.
Wasit asing yang sebelumnya kerap menghiasi pertandingan setiap pekan kini tidak lagi menjadi pilihan utama.
Musim ini, pengadil lokal bakal mendapat porsi penugasan yang lebih besar. PSSI menilai kualitas wasit Indonesia terus berkembang dan sudah ada beberapa nama yang dianggap mampu menjalankan tugas di level kompetisi tertinggi nasional.
Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa, memastikan penggunaan wasit asing tetap dipertahankan. Hanya saja, penugasannya akan dilakukan secara selektif dan tidak lagi rutin setiap pekan.
"Tidak pada setiap pekan pertandingan. Saat ini kami sudah memiliki wasit Indonesia yang bagus, termasuk Yamamoto dan yang lainnya," ujar Ogawa kepada awak media.
Keputusan tersebut, lanjut Ogawa menunjukkan perubahan pendekatan PSSI dalam mengelola perangkat pertandingan.
Wasit asing tidak lagi ditempatkan sebagai sosok yang harus selalu hadir di setiap pekan, melainkan digunakan pada situasi dan pertandingan tertentu.
Meski begitu, PSSI disebut Ogawa masih menginginkan kehadiran pengadil internasional dengan pengalaman tinggi.
PSSI mengurangi jatah wasit asing yang sebelumnya kerap menghiasi pertandingan Super League. PSSI akan mengandalkan wasit lokal.
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