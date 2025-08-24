PSSI: Mauro Zijlstra Tak Bisa Main di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengatakan calon pemain naturalisasi tim nasional Indonesia Mauro Zijlstra dipastikan tak bisa memperkuat timnas U-23 Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada awal September mendatang.

"Kalau Mauro untuk U-23 kayaknya enggak bisa. Karena sudah tutup, kan. Pendaftaran H-10 harus didaftarkan ke AFC,” kata Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga saat ditemui wartawan pada acara pembukaan pameran foto dan tulisan 90’ & Beyond di Mal Sarinah, Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, pada Juli lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Zijlstra akan menjadi pemain naturalisasi baru untuk Indonesia.

Pemain 20 tahun milik klub FC Volendam itu diproyeksikan mengikuti agenda terdekat timnas di Sidoarjo, saat mereka berjuang menjadi 15 negara (11 juara grup dan empat runner-up terbaik) yang lolos ke Arab Saudi pada Januari tahun depan.

Adapun di babak kualifikasi ini, Indonesia menjadi tuan rumah Grup J, dan akan menghadapi tiga lawan, yaitu Laos pada 3 September, Makau pada 6 September, dan Korea Selatan pada 9 September.

Saat ditanya apakah dengan ini maka Zijlstra akan memperkuat timnas senior Indonesia yang pada bulan sama melakoni FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, melawan Kuwait (5 September) dan Lebanon (9 September), Arya mengatakan tergantung Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert.

Sementara itu, untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon, Kluivert sudah mengumumkan 27 anggota tim Garuda pada Kamis lalu.

Dari 27 pemain itu, Kluivert memanggil 11 nama yang bermain di BRI Super League, 15 pemain dari kompetisi luar negeri, dan satu pemain yang masih tanpa klub, yaitu Thom Haye. (antara/jpnn)