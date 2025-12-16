PSSI Memutus Kontrak Indra Sjafri

menu
Timnas U-24 Indonesia keok dari Taiwan dengans kor 0-1, Pelatih Indra Sjafri akui timnya tak berkembang dan sulit bangkit. Foto: PSSI

jpnn.com - JAKARTA - PSSI memutus kontrak Pelatih Timnas U-22 Indra Sjafri.

Kegagalan Indonesia mempertahankan emas sepak bola SEA Games menjadi pemicu pemutusan kontrak tersebut.

Indonesia datang ke SEA Games tahun ini sebagai juara bertahan, tetapi gagal menembus semifinal setelah gugur di babak grup.

Indra Sjafri yang mempersembahkan emas di edisi 2023, tak mampu berbuat banyak pada SEA Games 2025.

"Dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi yang pertama adalah pengakhiran hubungan kerja antara Coach Indra Sjafri dengan PSSI atau federasi," kata Ketua Badan Tim Nasional Sumardji pada jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/12).

"Jadi, berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja, tentu hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan, sesuai kontrak yang ada, wajib untuk sama-sama menjalankan hak yang harus diterima oleh Coach Indra Sjafri dan kewajiban yang harus dilakukan oleh federasi," imbuhnya.

Bagaimana reaksi Indra setelah kontraknya diputus? Sumardji mengatakan pelatih 62 tahun itu menerimanya dengan lapang dada.

"Coach Indra Sjafri juga sudah kami ajak bicara, diskusi, berkaitan dengan evaluasi SEA Games ini. Coach Indra menerima itu dengan lapang dada, dengan ikhlas," kata Sumardji.

