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PSSI Mulai Petakan Kebutuhan Timnas Indonesia Demi Menembus Piala Dunia 2030

PSSI Mulai Petakan Kebutuhan Timnas Indonesia Demi Menembus Piala Dunia 2030
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Ketum PSSI Erick Thohir di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (13/10). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan pihaknya mulai memetakan kebutuhan Tim Nasional Indonesia untuk menghadapi Kualifikasi Piala Dunia 2030.

“Kami akan mulai memetakan kebutuhan tim berdasarkan hasil evaluasi bersama Tim BTN (Badan Tim Nasional) dan Coach John (Herdman). Kami perlu melihat posisi mana saja yang membutuhkan tambahan pemain agar kedalaman skuad makin baik,” kata Erick di Jakarta, Selasa (13/10).

Erick yang juga menjabat menteri pemuda dan olahraga itu mengatakan bahwa saat ini komposisi skuad Garuda masih terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu ditambah.

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“Persiapan menuju Piala Dunia sudah dimulai pada September tahun depan, kami harus mempersiapkannya sejak dini,” ujar Erick.

Dia menyambut positif perjuangan Timnas Indonesia menatap Piala Dunia 2030 dari putaran kedua. Namun, pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menilai perlu melakukan penguatan di beberapa sektor.

Persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030 rencananya dimulai dengan undian babak fase grup pada 15 Desember 2026.

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Skuad Garuda masuk ke Pot 3 yang di dalamnya dihuni Kirgizstan, Lebanon, Korea Utara, Malaysia, Kuwait, Filipina, India.

Posisi tersebut membuat Indonesia berpeluang bertemu negara-negara unggulan Asia yang masuk Pot 1, seperti Jepang, Iran, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Uzbekistan, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab.

PSSI mulai memetakan kebutuhan Timnas Indonesia demi menembus Piala Dunia 2030 mendatang.

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