PSSI Pastikan Pro Futsal League Tetap Bergulir di Tengah Polemik FFI
jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan liga futsal profesional tetap bergulir di bawah PT Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) di tengah polemik yang melanda Federasi Futsal Indonesia (FFI).
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI, Vivin Cahyani Sungkono, usai menggelar pertemuan bersama jajaran operator liga.
"Tim KFI, bapak Rorian (Pratyaksa) sebagai direkturnya, sudah menyatakan kesanggupannya untuk tetap melaksanakan putaran liga profesional (PFL)," ujar Vivin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
"Tim KFI, bapak Rorian (Pratyaksa) sebagai direkturnya, sudah menyatakan kesanggupannya untuk tetap melaksanakan putaran liga profesional (PFL)," kata Pelaksana Tugas Ketua Umum FFI Vivin Cahyani Sungkono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa di tengah krisis yang terjadi di FFI dengan adanya desakan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) dari para anggota FFI, liga profesional futsal tetap menjadi perhatian utama.
Vivin yang juga menjabat Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI mengatakan sudah menggelar pertemuan dengan operator liga PT KFI didampingi oleh PSSI. Pihaknya sudah mendapatkan semua detail laporan terkait penyelenggaraan liga, termasuk laporan keuangan dan sudah memeriksanya.
PT KFI, kata dia, sudah menyatakan kesiapan untuk terus melaksanakan putaran-putaran liga profesional baik putra maupun yang putri. Oleh sebab itu, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen yang disampaikan oleh KFI.
Vivin berharap krisis yang terjadi di dalam FFI tidak berdampak signifikan di dalam liga profesional maupun persiapan Timnas Futsal Indonesia.
PSSI memastikan liga futsal profesional tetap bergulir di bawah PT Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) di tengah polemik yang melanda Federasi Futsal Indonesia.
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