PSSI Pecat Patrick Kluivert, Legislator Singgung Keberlanjutan Pembinaan

PSSI Pecat Patrick Kluivert, Legislator Singgung Keberlanjutan Pembinaan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengaku menghargai keputusan PSSI yang memecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia.

"Semoga keputusan ini diambil melalui evaluasi yang objektif serta menyeluruh," kata Hetifah kepada awak media, Kamis (16/10).

Legislator fraksi Golkar itu mengapresiasi kontribusi Kluivert dalam membawa Timnas Indonesia menembus fase penting kualifikasi Piala Dunia.

Namun, Hetifah berharap keberlanjutan program dan konsistensi pembinaan bisa menjadi perhatian utama setelah Patrick dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia.

"Bukan sekadar mengganti pelatih setiap kali target tidak tercapai," ujarnya.

Hetifah mengatakan semua pihak mendorong PSSI terbuka dalam mencari pengganti Patrick yang disesuaikan dengan arah persepakbolaan ke depan.

"Memastikan pengganti yang memiliki visi jangka panjang, bukan solusi jangka pendek," ujarnya.

Hetifah mengingatkan sepak bola Indonesia butuh kontinuitas dan pembangunan sistematis setelah pemecatan Patrick.

