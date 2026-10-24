PSSI Puas dengan Wasit, VAR Masih Perlu Dievaluasi

jpnn.com - JAKARTA - Kepemimpinan wasit di kompetisi Super League dan Championship 2026/2027 mendapat penilaian positif dari Komite Wasit PSSI.

Namun, kepuasan tersebut bukan berarti tanpa cacat.

Penggunaan Video Assistant Referee (VAR) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa menilai para pengadil lapangan secara umum telah menunjukkan performa yang baik hingga kompetisi memasuki pekan keenam Super League dan pekan ketujuh Championship.

Ogawa mengungkapkan, pihaknya telah memeriksa berbagai insiden yang terjadi selama pertandingan. Hasil evaluasi sementara menunjukkan banyak keputusan wasit yang dinilai sudah tepat.

"Setelah enam pekan, secara umum, kami telah memeriksa setiap insiden. Kemudian, secara umum kami merasa puas dengan wasit kami. Mereka menunjukkan performa yang baik," kata Ogawa.

Meski demikian, PSSI tidak ingin menutup mata terhadap sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki.

Ogawa secara khusus menyoroti mekanisme penggunaan VAR yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius.