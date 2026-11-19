jpnn.com - PSSI resmi menetapkan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan Vivin akan bertanggung jawab menangani sejumlah persoalan internal organisasi futsal nasional tersebut.

Salah satu tugas utamanya ialah mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) FFI untuk menentukan kepemimpinan definitif federasi.

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"Lebih penting lagi, PSSI meminta Plt. untuk sesegera mungkin melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB)," ujar pria yang akrab disapa YN itu.

Dengan penunjukan tersebut, PSSI berharap pembenahan organisasi FFI dapat segera berjalan. KLB FFI sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember mendatang.

Di sisi lain, PSSI juga menjelaskan alasan mengambil alih FFI di tengah konflik internal yang melanda organisasi tersebut.

Langkah itu disebut sebagai upaya menjaga keberlangsungan federasi setelah muncul desakan perubahan kepemimpinan dari mayoritas anggota.

PSSI mempertimbangkan permohonan KLB yang diajukan lebih dari dua pertiga anggota serta pengunduran diri lima anggota Komite Eksekutif FFI.