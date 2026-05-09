menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » PSSI Sayangkan Ulah Oknum Suporter Persipura Jayapura

PSSI Sayangkan Ulah Oknum Suporter Persipura Jayapura

PSSI Sayangkan Ulah Oknum Suporter Persipura Jayapura
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persipura Jayapura saat berlaga pada ajang Championship 2025/26 di Stadion Lukas Enembe. Foto: Dokumentasi I League

jpnn.com, JAKARTA - PSSI sangat menyayangkan aksi suporter Persipura Jayapura saat melakoni laga playoff promosi Super League 2026/27 melawan Adhyaksa FC.

Penggemar tim Mutiara Hitam meluapkan kekecewaan seusai tim kesayangannya gagal tembus Super League musim dengan melakukan perbuatan tidak terpuji.

Sekjen PSSI, Yunus Nusi kejadian yang di Jayapura seharusnya tidak terjadi mengingat Indonesia masih dalam pengawasan FIFA terkait keamanan suporter pasca tragedi Kanjuruhan.

Baca Juga:

“PSSI sangat menyayangkan kericuhan ini terjadi di Jayapura dan tentu kami prihatin dengan keributan ini.” ?

“Tentu apa yang terjadi juga menggores perjalanan sepak bola Indonesia yang semua tahu bersama saat ini kami lagi sementara di monitor diawasi oleh FIFA,” ujar Yunus.

Pada laga ini Persipura Jayapura menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1 dari Adhyaksa FC lewat gol tunggal Adilson di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5).

Baca Juga:

Kekalahan tersebut membuat tim kebanggan masyarakat Papua itu gagal promosi dan harus puas kembali berlaga di kompetisi kasta kedua musim depan.

Buntut dari kegagalan tersebut kemudian membuat suporter berbuat anarkis dengan merusak fasilitas stadion serta membuat keributan di luar lapangan.

PSSI sangat menyayangkan aksi suporter Persipura Jayapura saat melakoni laga playoff promosi Super League 2026/27 melawan Adhyaksa FC

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI