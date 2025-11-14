PSSI Tak Kunjung Tentukan Pengganti Patrick Kluivert, Keuangan Macet?

jpnn.com - Pengamat sepak bola Haris Pardede mempertanyakan sikap PSSI yang hingga kini belum juga menentukan pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia.

PSSI sebelumnya mengakhiri kerja sama dengan juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu setelah gagal mengantarkan Skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Bung Harpa Pertanyakan Langkah PSSI

Manajer asal Belanda itu tercatat hanya bertahan selama sepuluh bulan sebelum akhirnya berpisah dengan federasi.

Baca Juga: Prabowo Subianto Diminta Turun Tangan untuk Kembalikan STY ke Timnas Indonesia

"Saya sedikit menganalisis, tentu ada sesuatu di balik keputusan PSSI yang menunda pencarian pengganti Patrick Kluivert."

"Apakah seperti yang diungkapkan Andre Rosiade bahwa aliran uang ke PSSI sebesar Rp 200 miliar mandek?," ujar pria yang akrab disapa bung Harpa itu di kawasan Menteng, Kamis (13/11/2025).

Desak PSSI Lebih Transparan

Menurut Harpa, PSSI seharusnya berani bersikap terbuka terkait laporan keuangan maupun komunikasi dengan publik.

Pembicara di siniar Batak Bicara Bola itu menambahkan kurangnya transparansi federasi membuat sebagian penggemar mulai kehilangan minat untuk mendukung langsung Timnas di stadion.

"Hingga saat ini PSSI belum menggelar rapat evaluasi dengan para anggota Exco. Rapat yang seharusnya segera dilakukan terkesan tertunda dan membuang waktu."