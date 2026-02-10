PSSI Tanggung Jawab Buntut Kelalaian Penyelenggaraan Piala Asia Futsal 2026
jpnn.com, JAKARTA - PSSI lapang dada seusai mendapatkan sanksi dari AFC selepas ajang Piala Asia Futsal 2026.
“Iya, paling enggak supaya publik tahu bahwa PSSI terkena denda dari AFC,” kata Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga, Senin.
AFC menjatuhkan denda sebesar USD 11 ribu buntut kelalaian pengamanan area pertandingan saat laga melawan Korea pada 27 Januari silam.
Denda tambahan lainnya didapat setelah laga Iran menghadapi Afganistan seusai kembali terjadi kelalaian dalam aspek penyelenggaraan.
Akibat dari insiden tersebut PSSI mendapatkan denda tambahan sebesar USD 3 ribu.
Total denda yang dijatuhkan AFC kepada PSSI mencapai USD 14 ribu atau sekitar Rp 235 juta.
“Futsal di bawah naungan PSSI jadi pembiayaan kami tanggung. Juga pada Piala Asia Futsal 2026 juga kami biayai,” ujar Arya Sinulingga.
Pada ajang Piala Asia Futsal 2026 tercatat tuan rumah menggunakan dua tempat di Indonesia Arena dan Jakarta International Velodrome.
Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga sebut federasi siap bayar denda dari AFC sebesar Rp 235 juta buntut dari kelalaian di Piala Asia Futsal 2026.
