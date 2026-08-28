PSSI Tantang John Herdman Juara FIFA ASEAN Cup, Timnas Indonesia Punya Modal Ini

jpnn.com - PSSI tak sekadar berharap Timnas Indonesia tampil kompetitif di FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih John Herdman kini mendapat tantangan besar untuk membawa Skuad Garuda merebut gelar juara pada edisi perdana turnamen tersebut.

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi melihat Timnas Indonesia memiliki modal yang cukup untuk bersaing memperebutkan trofi.

Salah satu keuntungan terbesar Indonesia ialah peluang menurunkan mayoritas pemain terbaik dan bertindak sebagai tuan rumah.

FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada periode FIFA Matchday September-Oktober sehingga pemain yang berkarier di luar negeri berpeluang lebih mudah dipanggil.

Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi sejumlah pemain diaspora seperti Jay Idzes, Justin Hubner, Ole Romeny, dan Maarten Paes untuk memperkuat Indonesia apabila masuk dalam pilihan Herdman.

"Kita semua berharap juara lah. Kami melihat bahwa hampir semua pemain bisa ikut, tentu kami berharap anak-anak ini bisa berprestasi," kata Yunus Nusi.

Modal tersebut membuat PSSI berani memasang target tinggi. Yunus mengatakan Herdman telah diminta mempersiapkan Timnas Indonesia sebaik mungkin, terutama untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup.

"Ketua Umum (Erick Thohir) sudah komunikasi dengan pelatih dan tentu pelatih akan lebih lagi ke depan khususnya mengenai FIFA ASEAN Cup," ujarnya.