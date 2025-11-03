menu
PSSI Tepis Isu Shin Tae Yong Kembali Menangani Timnas Indonesia

PSSI Tepis Isu Shin Tae Yong Kembali Menangani Timnas Indonesia

PSSI Tepis Isu Shin Tae Yong Kembali Menangani Timnas Indonesia
Executive Committee PSSI (Exco PSSI) Vivin Cahyani Sungkono usai menyaksikan laga final Piala Pertiwi U14 & U16 2025 All Stars di Suppersoccer Arena Kudus, Jawa Tengah, Minggu (13/7/2025). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Vivin Cahyano Sungkono membantah keras rumor kembalinya mantan Pelatih Tim Nasional Indonesia Shin Tae Yong menangani Timnas Indonesia.

Menurut Vivin, berita yang beredar mengenai pelatih asal Korea Selatan yang dikabarkan berpeluang untuk menjadi arsitek tim Garuda, itu tanpa dasar dan tidak valid.

“Kami ingin meluruskan bahwa berita mengenai kembalinya pelatih Shin Tae Yong (STY) itu adalah berita tanpa dasar dan tidak valid. Tidak ada pembicaraan apa pun mengenai STY dalam agenda PSSI saat ini,” kata Vivin dalam keterangan resmi yang diterima pewarta, Senin (3/11).

Vivin mengatakan bahwa PSSI sangat berterima kasih atas kinerja yang ditunjukkan oleh Shin Tae Yong, maupun Patrick Kluivert (PK), dalam perjuangan mereka di masa jabatan masing-masing. Namun, Vivin mengingatkan bahwa saat ini sudah saatnya semua elemen fokus ke depan.

Mengenai kursi kepelatihan yang kosong, Vivin mengaku bahwa PSSI saat ini tengah gencar mencari sosok yang bisa mengisi posisi nakhoda untuk Jay Idzes dan kawan-kawan dalam jangka waktu yang panjang.

“PSSI sedang bekerja keras mencari sosok pelatih senior yang akan memimpin timnas dalam jangka waktu panjang sesuai dengan visi dan peta jalan baru sepak bola Indonesia," ungkap Vivin.

Dia meminta publik bersabar dan memberikan waktu yang cukup bagi PSSI mengambil keputusan penting terkait pemilihan pelatih senior.

“Kami meminta semua pihak untuk bersabar, karena proses pemilihan pelatih senior putra ini dilakukan dengan sangat matang. Kami ingin figur yang terbaik untuk posisi ini,” katanya.

PSSI menepis rumor Shin Tae Yong (STY) akan kembali menangani Timnas Indonesia, setelah pemecatan Patrick Kluivert.

