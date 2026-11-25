jpnn.com, JAKARTA - PSSI tidak ingin polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI) berlarut-larut.

Meski kubu Michael Sianipar masih mempersoalkan legalitas KLB, federasi sepak bola Indonesia itu mulai tancap gas mempersiapkan pergantian kepengurusan FFI periode 2026-2030.

Langkah terbaru PSSI ialah menetapkan dua perangkat penting untuk mengawal proses pemilihan, yakni Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan.

Total ada 10 nama yang dipercaya mengisi kedua komite tersebut.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 280/SKEP/XI-2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 23 November 2026.

Dokumen tersebut ditandatangani langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal Yunus Nusi.

PSSI mengambil langkah tersebut setelah menerima permintaan KLB dari 48 anggota FFI.

Lebih dari dua pertiga pemilik suara disebut telah memberikan mandat, agar kongres segera dilaksanakan dan perangkat pemilihan segera dibentuk.