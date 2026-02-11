PSSI Tunggu Gebrakan Kurniawan di Timnas Indonesia U-17

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 memasuki era baru di bawah kepemimpinan Kurniawan Dwi Yulianto.

Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa pria kelahiran 13 Juli 1976 itu akan menjadi suksesor Nova Arianto menukangi skuad Garuda Muda.

“Kurniawan akan menjadi pelatihnya. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kurniawan untuk mencari asistennya,” ujar Yunus.

Yunus Nusi berharap Kurniawan bisa mengemban tugas berat menjadi pelatih Timnas Indonesia U-17.

Wajar ke depannya skuad Garuda Muda akan menghadapi agenda padat mulai dari Piala AFF, Piala Asia hingga target panjang tembus ke Piala Dunia.

“Mudah-mudahan Kurniawan punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim. Kami menunggu gebrakan yang akan dilakukan,” ujar pria asal Gorontalo itu.

Dalam waktu dekat Timnas Indonesia U-17 akan tampil pada ajang Piala Asia pada 30 April mendatang.

Perubahan komposisi pelatih dilakukan mengingat Nova Arianto nantinya akan mengembang tugas baru di Timnas Indonesia U-20 menggantikan Frank van Kempen. (mcr16/jpnn)